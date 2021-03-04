Санду решила не отдавать президентскую резиденцию, как обещала на выборах

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4 марта 2021, 13:42 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду передумала передавать резиденцию в Кондрице гражданам, как обещала в ходе своей предвыборной кампании.

Она отметила, что в президентской вилле «мало места внутри, чтобы граждане могли что-то сделать».

«Я думаю, что мы сохраним его для мероприятий, в которых смогут участвовать и граждане», – заявила Санду.

В ходе президентских выборов Санду заявляла, что не будет жить в резиденции в Кондрице, поскольку «не хочет тратить государственные деньги на свое содержание».

Ранее сообщалось, что в Молдавии одобрили российскую вакцину «Спутник V».