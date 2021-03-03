В Молдавии одобрили российскую вакцину «Спутник V»

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3 марта 2021, 22:22 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Pool/Keystone Press Agency

Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации министерства здравоохранения Молдавии одобрил использование 10 типов вакцин против COVID-19, среди которых российская "Спутник V".

Согласно последней информации пресс-службы Минздрава Молдавии, ранее в среду, 3 марта, состоялось заседание Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации, в рамках которого велось обсуждение процесса вакцинации в стране.

Отмечается, что члены комитета одобрили применение на молдавской территории препаратов, получивших авторизацию в странах происхождения и включенных в списки Всемирной организации здравоохранения.