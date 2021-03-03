В итальянском регионе Лацио заявили о готовности производить «Спутник V»

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3 марта 2021, 20:18 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Власти столичной области Лацио (Италия) определили потенциально возможные предприятия для производства российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", в получении которой они крайне заинтересованы.

Советник по здравоохранению столичного правительства Алессио д'Амато заявил, что уже имеется план с указанием подходящих для производства вакцин предприятий. Подчеркивается, что в настоящий момент властям важно понять, смогут ли они получить доступ к запатентованной технологии.

Уточняется, что если у руководства Лацио появится возможность или приобрести, или производить "Спутник V", они сразу ею воспользуются.