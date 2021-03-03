Вакцину «Спутник V» одобрили для использования в Анголе, Джибути и Республике Конго

В среду, 3 марта, стало известно, что российская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" к настоящему моменту одобрена для использования в Анголе, Джибути, а также Республике Конго.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что регистрация российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" в Анголе, Джибути и Республике Конго была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Так, вакцину, созданную ранее на территории РФ, зарегистрировали 42 страны мира с общим населением более 1,1 миллиарда человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.