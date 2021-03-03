Вакцину «Спутник V» одобрили для использования в Анголе, Джибути и Республике Конго

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3 марта 2021, 17:13 Источник: РФПИ

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В среду, 3 марта, стало известно, что российская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" к настоящему моменту одобрена для использования в Анголе, Джибути, а также Республике Конго.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что регистрация российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" в Анголе, Джибути и Республике Конго была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Так, вакцину, созданную ранее на территории РФ, зарегистрировали 42 страны мира с общим населением более 1,1 миллиарда человек.