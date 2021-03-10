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Жительница Донецка Виктория Демидова рассказала о подготовке города к военному обострению

, 18:13 Источник: Взгляд

Жительница Донецка Виктория Демидова рассказала о подготовке города к военному обострению
указатель на Донецк, фото: соцсети

Жительница Донецка Виктория Демидова прокомментировала сообщения об осложнении ситуации на линии разграничения в Донбассе: "Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев".

По ее словам, в центре города все время слышны взрывы. Идет проверка бомбоубежищ, сообщается их готовность, какие будут открыты в скором времени. "Режима тишины больше нет", - отметила женщина. Ощущение, отмечает Демидова, необычное: вроде мирное время, а все равно страшно: вдруг, и верно, начнется война.

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НС

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