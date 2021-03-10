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Лидеры Евросоюза подписали декларацию о формировании будущего Европы

, 17:03 Источник: ТАСС

Лидеры Евросоюза подписали декларацию о формировании будущего Европы
Фото: pixabay.com

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Португалии Антониу Кошта подписали декларацию о формировании будущего Европы.

«Декларация открывает путь к началу серии дебатов и дискуссий, которые позволят людям из всех уголков Европы поделиться своими идеями, чтобы помочь сформировать будущее Евросоюза», - говорится в тексте документа.

Гражданам стран ЕС предлагается обсудить будущее ЕС по таким темам, как здоровье, изменение климата, социальная справедливость, цифровая трансформация, роль Евросоюза в мире и укрепление демократических процессов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заявил о необходимости поддерживать жесткие ограничения из-за эпидемической ситуации.

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