Евросоюз заявил о необходимости поддерживать жесткие ограничения из-за эпидемической ситуации

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25 февраля 2021, 22:47 Источник: ТАСС

коронавирус, фото: pixabay.com

Эпидемическая ситуация в ЕС остается серьезной, в связи с чем сообщество должно сохранить жесткие ограничительные меры. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС.

"Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты вируса создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин", - отмечается в заявлении.

ЕС в срочном порядке должен ускорить выдачу разрешений на производство и распространение вакцин. "Нам необходимо срочно ускорить выдачу разрешений на производство и распространение вакцин, а также процесс вакцинации", - отмечается в документе.

Еврокомиссия должна к июню подготовить доклад об уроках, извлеченных из пандемии COVID-19.