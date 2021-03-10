Додон считает, что Запад промолчит на беззаконие Санду, потому что она работает по его указке

Лидер молдавских социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что западные партнеры Молдавии продвигают двойные стандарты по отношению к властям республики.
Додон сравнил отношение дипломатов к руководству страны в период, когда он был во главе государства и сейчас, когда «страной пытается управлять» его проевропейский приемник Майя Санду. Он высказал свое недоумение отсутствием реакции на явное нарушение Конституции нынешним лидером РМ.
«Однако зарубежные представители открыто высказались в поддержку идеи Санду бойкотировать парламент и инициировать досрочные выборы, хотя еще недавно подтверждали его легитимность» – сказал Додон.
Ранее сообщалось, что Санду решила не отдавать президентскую резиденцию, как обещала на выборах.
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