Украина - мировой центр торговли детьми, заявил депутат Рады Юрий Павленко

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10 марта 2021, 15:37 Источник: РИА "Новости"

дети, фото: pixabay.com

Украина стала мировым центром торговли детьми, в прошлом году в Киевской области в 2 раза выросло межгосударственное усыновление, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко.

Павленко отметил, что усыновляют украинских детей, в основном, в США и странах Европы.Он считает это нонсенсом. По словам депутата Рады, на национальное усыновление повлияла пандемия коронавируса, "но как она не повлияла на межгосударственное?" Павленко считает, что была какая-то схема, она разрушилась, а в данный момент "начала возрождаться".