Помощники Байдена вновь не позволили ему ответить на вопросы журналистов

Помощники президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена вновь не позволили ему ответить на вопросы представителей СМИ. Это произошло во время посещения политиком хозяйственного магазина в Вашингтоне.
Джо Байден около десяти минут вместе с владельцами магазина осматривал помещение, после чего пресса попыталась задать ему ряд вопросов, в частности, существует ли в настоящий момент кризис на границе с Мексикой. Не успел американский лидер набрать воздух в легкие для ответа, как ему помешали помощники.
Отметим, что Байден находится на посту президента США уже 48 дней, однако ни одной пресс-конференции с его участием так и не было организовано.
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