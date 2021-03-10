Помощники Байдена вновь не позволили ему ответить на вопросы журналистов

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10 марта 2021, 10:20 Источник: Fox News

президент США Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Помощники президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена вновь не позволили ему ответить на вопросы представителей СМИ. Это произошло во время посещения политиком хозяйственного магазина в Вашингтоне.

Джо Байден около десяти минут вместе с владельцами магазина осматривал помещение, после чего пресса попыталась задать ему ряд вопросов, в частности, существует ли в настоящий момент кризис на границе с Мексикой. Не успел американский лидер набрать воздух в легкие для ответа, как ему помешали помощники.

Отметим, что Байден находится на посту президента США уже 48 дней, однако ни одной пресс-конференции с его участием так и не было организовано.