Байден забыл название Пентагона и имя главы ведомства

Президент США Джо Байден в рамках выступления с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в американской армии, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, а также название Пентагона.
Байден в ходе выступления заявил, что хочет поблагодарить "бывшего генерала". Речь шла о главе Пентагона Ллойде Остине. "Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", – заявил президент США, хотя чиновник стоял рядом, на расстоянии вытянутой руки.
Кроме того, Джо Байден называл в своей речи штаб-квартиру Пентагона "этими ребятами".
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