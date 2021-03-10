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Байден забыл название Пентагона и имя главы ведомства

, 07:10 Источник: The Sun

Байден забыл название Пентагона и имя главы ведомства
президент США Джо Байден, Kevin Dietsch/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден в рамках выступления с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в американской армии, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, а также название Пентагона.

Байден в ходе выступления заявил, что хочет поблагодарить "бывшего генерала". Речь шла о главе Пентагона Ллойде Остине. "Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", – заявил президент США, хотя чиновник стоял рядом, на расстоянии вытянутой руки.

Кроме того, Джо Байден называл в своей речи штаб-квартиру Пентагона "этими ребятами".

ЕТ

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