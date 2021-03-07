Американский политолог Хумински призвал руководство США изменить подход к России

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7 марта 2021, 10:45 Источник: The Hill

флаг США, pixabay.com

Глава американского Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински в рамках своей статьи для издания The Hill предложил изменить подход США к оценке Российской Федерации.

Эксперт отметил высокую важность того, чтобы стратегия администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена начиналась с глубокого понимания российских интересов, мощи страны, а также ее поступков, а не исходила из "недостатков" Москвы.

Джошуа Хумински уточнил, что речь не идет о том, чтобы признавать все, что совершает Россия, а о том, чтобы оценивать страну такой, какая она есть, а не такой, какой ее хотят видеть Штаты.

Политолог также призвал американское руководство не игнорировать стратегические интересы Москвы, поскольку в противном случае она постоянно будет "обводить Вашингтон вокруг пальца". Хумински обратил внимание на то, что успехи применения Россией своей силы и отсутствие у страны признаков слабости заслуживают переосмысления ее возможностей.