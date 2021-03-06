Дональд Трамп недоволен, что республиканцы используют его имя для сбора средств.
6 марта 2021, 22:25
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств. Адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу.
Речь идёт о Национальном комитете Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC), Национальном комитете Республиканской партии (RNC), а также о Национальном комитете Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).
Трамп «впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент», - говорится в сообщении издания Politico.
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