Трамп подверг критике политику Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье подверг критике политику действующего лидера страны Джо Байдена в первый месяц работы на посту главы государства.
Трамп заявил, что у Байдена был "самый катастрофический первый месяц" из всех президентов в современной истории США. По мнению экс-лидера Штатов, его преемник уже продемонстрировал, что он "против рабочих мест, семьи, границ, энергетики, женщин и науки".
По мнению Дональда Трампа, для Джо Байдена "Америка на последнем месте". Он также заметил, что из-за действий нового американского лидера на границе в настоящий момент назревает новый иммиграционный кризис.
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