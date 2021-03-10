Состояние Илона Маска за сутки увеличилось на рекордные 25 миллиардов долларов

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10 марта 2021, 09:52 Источник: Bloomberg

Илон Маск, Britta Pedersen/Keystone Press Agency

Состояние всемирно известного американского предпринимателя, основателя компаний SpaceX и Tesla за минувшие сутки увеличилось на 25 миллиардов долларов. Речь идет о рекордном росте за 24 часа.

Согласно последним данным агентства Bloomberg и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI), в настоящий момент состояние Илона Маска оценивается в 174 миллиарда долларов.

Бизнесмен, однако, остается на второй строчке рейтинга самых богатых людей планеты – его опережает основатель Amazon Джефф Безос, капитал которого достиг 180 миллиардов долларов. Известно, что за сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов.