Илон Маск за сутки потерял почти 14 миллиардов долларов

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26 февраля 2021, 13:08 Источник: Bloomberg

Илон Маск, Patrick Pleul/ZB

Состояние предпринимателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за минувшие сутки снизилось почти на 14 миллиардов долларов. Это случилось на фоне обвала акций одной из организаций.

Согласно последним данным торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает агентство Блумберг, состояние Илона Маска за 24 часа упало на 13,6 миллиарда долларов и достигло 176 миллиардов. Бизнесмен, однако, по-прежнему остается на втором месте среди самых богатых людей мира.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за сутки сократилось на 5,55 миллиарда долларов и составило 180 миллиардов, вследствие чего он продолжает занимать первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты.