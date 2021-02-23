Состояние Илона Маска за сутки уменьшилось на 15 миллиардов долларов

Утром во вторник, 23 февраля, стало известно, что за минувшие сутки состояние американского бизнесмена и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска снизилось более чем на 15 миллиардов долларов.
Согласно последним данным торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), Илон Маск за 24 часа потерял 15,2 миллиарда долларов из-за обвала акций Tesla. Теперь состояние предпринимателя оценивается в 183 миллиардов долларов.
Отметим, что состояние основателя Amazon Джеффа Безоса снизилось на 3,73 миллиарда и достигло 186 миллиардов долларов. Таким образом, Безос в настоящий момент находится на первой строчке в рейтинге богатейших людей мира, а Маск занимает второе место.
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