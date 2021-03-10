Президент Армении оспорил закон об увольнении главы Генштаба по инициативе Пашиняна

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10 марта 2021, 09:32 Источник: РИА Новости

Армен Саркисян, фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон «О военной службе и статусе военнослужащего» после инициативы премьер-министра страны Никола Пашиняна об увольнении главы генерального штаба ВС Оника Гаспаряна.

«Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов», - пояснили в пресс-службе армянского лидера.

Саркисян надеется, что принятие быстрого решения КС обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризисной ситуации. Отмечается что данные постановления могут оказать серьезное влияние на принятые ранее решения, текущие и дальнейшие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в контексте трактовки и применения указанного закона.