Пашинян заявил, что глава Генштаба Армении уволен

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10 марта 2021, 08:33 Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, поскольку указ о его увольнении в срок не был подписан президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом заявил премьер Никол Пашинян.

Пресс-служба правительства Армении, ссылаясь на слова Пашиняна, сообщила что, армянский президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, но не стал оспаривать его в Конституционном суде.

Таким образом, с 10 марта глава Генштаба Армении освобождается от занимаемой должности.