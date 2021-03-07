Представитель армянской оппозиции Багдасарян рассказал о встрече с президентом страны

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7 марта 2021, 18:42 Источник: Sputnik Армения

Армен Саркисян, фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Представитель «Движения спасения родины» Ваграм Багдасарян рассказал, как прошла встреча с президентом Армении Арменом Саркисяном. Оппозиция просила о срочных переговорах с главой государства в связи с отказом в увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

В пресс-службе Саркисяна сообщили, что «собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями». Также Багдасарян предложил президенту обжаловать в Конституционном суде отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.

«Окончательного ответа по поводу своего решения он, естественно, не дал. Президент выразит свое мнение в срок. В целом же обсуждали ситуацию. Думаю, что в указанный срок мы узнаем о его реакции», - пояснил представитель оппозиции.

По его словам, позиция «Движения спасения родины» остается неизменной – ходатайство Пашиняна об увольнении начальника генштаба должно быть обжаловано в Конституционном суде.