В Армении оппозиция потребовала срочной встречи с президентом страны

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2 марта 2021, 17:31 Источник: ТАСС

Армен Саркисян, фото: Xinhua/ globallookpress.com

Оппозиционное «Движение за спасение родины» требует срочной встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном в связи с отказом в увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Оппозиционеры назвали «крайне тревожной» опубликованную сегодня позицию президента об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна.

Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС, но направил в Конституционный суд на рассмотрение закон «О военной службе и о статусе военнослужащего», в котором говорится, что премьер-министр имеет право предложить уволить представителя высшего командного состава ВС без представления причин. Однако, если до 3 марта глава государства не направит в КС именно предложение Пашиняна, то Гаспарян автоматически отправится в отставку.

«Исходя из вышеизложенного, представители движения требуют срочной встречи с президентом», - говорится в заявлении оппозиционного движения.