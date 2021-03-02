Противостояние Генштаба ВС Армении и Никола Пашиняна вошло в острую фазу

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2 марта 2021, 14:37

Фото с сайта МО Армении

В Армении продолжается противостояние оппозиции и главы кабинета министров. Наряду с митингами сторонников и противников Никола Пашиняна в центре Еревана, в нем опосредовано участвуют и военные. Руководство генерального штаба в очередной раз потребовало отставки премьер-министра. Кроме того, военные требуют прекратить необоснованные обвинения в своей адрес. Ранее Пашинян обвинил их в попытках вмешательства в политические процессы в стране. Об этом сообщает телеграмм-канал «Спутник Армения».



Премьер-министру Армении не удается расправиться с собственным Генштабом. Попытка Пашиняна отправить в отставку НГШ оказалась безуспешной даже после привлечения к этому процессу Совета безопасности. Генштаб вновь потребовал отставки Пашиняна. Теперь вопрос стоит остро: кто-кого.

Напоминаем, что 25 февраля ситуация в Ереване обострилась после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя начальника генерального штаба Тирана Хачатряна. После этого военные потребовали отставки премьер-министра, а затем последовали митинги его сторонников и противников, которые продолжаются в столице Армении по сей день.