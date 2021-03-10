В Германии за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID-19

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10 марта 2021, 09:11 Источник: Институт Роберта Коха

анализ крови, pixabay.com

На территории Германии за минувшие сутки было зарегистрировано 9 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данную информацию в среду, 10 марта, предоставил Институт Роберта Коха.

Согласно последним сообщениям, в общей сложности с начала пандемии в Германии коронавирусом нового типа заразились 2 518 591 человек.

Кроме того, в Институте Роберта Коха уточнили, что за прошедшие 24 часа на территории ФРГ скончались 300 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". В общей сложности жертвами заболевания в стране стали 72 489 человек.