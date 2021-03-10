Заболеваемость COVID-19 выросла за неделю в мире на 2%

Аргументы Недели → В мире 13+

10 марта 2021, 07:18 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире на прошлой неделе на 2% превысило данные за предыдущие семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на 6%, заявили в ВОЗ.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения отмечается, что на минувшей неделе поступила информация о более чем 2,7 млн новых случаев заражения COVID-19, что на 2% больше показателя предшествующей недели.

Уточняется, что с 1 по 7 марта в мире был выявлен 2 734 381 заразившийся и 60 323 летальных исхода. В общей сложности с начала пандемии по состоянию на 7 марта насчитывалось 116 166 652 случая заболевания и 2 582 528 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.