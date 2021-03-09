В Парагвае из-за ситуации с COVID-19 начались массовые беспорядки

Аргументы Недели → В мире 13+

9 марта 2021, 15:06

Фото: соцсети

В Парагвае вспыхнули массовые протесты, которые переросли в уличные столкновения. Учителя выступили против возвращения очного обучения на фоне роста заболеваемости COVID-19, медики заявляют о нехватке медикаментов в больницах. Протестующие требуют отставки президента.

В Парагвае коронавирусом переболели всего около 2,5% населения. Число заражений в стране существенно ниже, чем, к примеру, в соседних Бразилии, Аргентине и Боливии, но именно в Парагвае ситуация с COVID-19 побудила людей выйти на улицы. Протестующие заявляют, что ситуация усугубилась повсеместной коррупцией на всех уровнях.

«Парагвайцы уже заплатили за лекарства и вакцины, которых здесь нет», - сказал руководитель главной оппозиционной Либеральной партии, депутат Эфраин Алегри.

В феврале в Парагвай доставили только 4 тысячи доз российской вакцины «Спутник V». Государство ожидает прибытия 4 миллионов доз вакцин по системе COVAX Всемирной организации здравоохранения для бедных стран, однако четко установленной даты пока нет. Также Парагвай рассчитывает на новые дозы «Спутника V»: в общей сложности страна планирует получить миллион доз российского препарата.

В первую волну пандемии Парагвай был одной из немногих стран, добившихся ощутимых успехов в борьбе с распространением COVID-19. Власти заблаговременно приостановили выдачу виз всем туристам из КНР, а также иностранцам, побывавшим в материковом Китае. Еще одна причина - местоположение страны: Парагвай не имеет выхода к морю.

В 2021 году число новых случаев заражений стало резко расти. Почти все койки в отделениях интенсивной терапии по стране заняты, а правительство тем временем признает нехватку жизненно важных лекарств и коллапс всей системы здравоохранения.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали около 20 человек. 33-летний Алехандро Флорентино скончался от ножевого ранения в область сердца. Силовики обстреливают протестующих резиновыми пулями и применяют слезоточивый газ. Участники акций ломают полицейские заграждения, поджигают предметы инфраструктуры и кидают в полицию камни.

Протестующие заявляют, что готовы оставаться на улицах, пока президент Бенитес и все члены правительства не покинут кресла. В отставку уже ушел министр здравоохранения Хулио Маццолени. Президентом уволены министр образования Эдуардо Петта, министр по делам женщин Нильда Ромеро, руководитель аппарата президента Хуана Эрнесто Вильямайор, но сам он свой пост покидать не спешит.

«Я должен управлять в беспрецедентном контексте, где ни у кого нет уникальных рецептов. Мы все можем совершать ошибки, но мы собираемся исправлять их активнее», - заявил президент Парагвая Бенитес.

Международные эксперты считают, что Бенитес в Конгрессе пользуется достаточной поддержкой, и, благодаря этому, импичмент ему не грозит.