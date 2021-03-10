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Во Вьетнаме у пяти человек были выявлены побочные эффекты после вакцинации препаратом AstraZeneca

, 08:25 Источник: VnExpress

Во Вьетнаме у пяти человек были выявлены побочные эффекты после вакцинации препаратом AstraZeneca
вакцина AstraZeneca, Nicolas Armer/dpa

Во Вьетнаме у пяти человек были выявлены побочные проявления после вакцинации против коронавируса нового типа препаратом AstraZeneca. Случаи потребовали наблюдения в медицинском стационаре.

Представители Национальной программы иммунизации отметили, что в минувший понедельник в стране началась вакцинация населения против COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

За два дня прививки сделали 522 человека, у пяти из которых впоследствии были зафиксированы побочные эффекты в виде аллергической реакции, приступов диареи и резких скачков артериального давления. Также у нескольких граждан была замечена незначительная мышечная боль и повышение температуры.

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