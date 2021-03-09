Главу Минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса

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9 марта 2021, 14:58 Источник: ABC

шприц, pixabay.com

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант был госпитализирован с подозрением на инфекцию через два дня после вакцинации от коронавируса, сообщил телеканал ABC со ссылкой на канцелярию министра.

Согласно последней информации, Грег Хант сделал прививку препаратом AstraZeneca. Предполагается, однако, что его состояние с вакцинацией никак не связано. Вероятно, министр проведет ночь в клинике под наблюдением медиков, ему прописали антибиотики.

Ожидается, что Хант в скором времени полностью выздоровеет.