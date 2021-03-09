В Кремле назвали некорректным высказывание председателя ЕМА о «Спутнике V»

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9 марта 2021, 13:58 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал высказывание председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей с "русской рулеткой" перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии, некорректным.

Криста Виртумер-Хохе ранее также отметила, что к настоящему моменту недостаточно данных о привитых российской вакциной людях.

Пресс-секретарь назвал вышеуказанное заявление досадным и "как минимум некорректным". Дмитрий Песков обратил внимание на то, что спрос на вакцину "Спутник V" и процесс вакцинации во многих странах мира данным препаратом демонстрирует его востребованность и популярность.