В Кремле назвали некорректным высказывание председателя ЕМА о «Спутнике V»

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал высказывание председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей с "русской рулеткой" перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии, некорректным.
Криста Виртумер-Хохе ранее также отметила, что к настоящему моменту недостаточно данных о привитых российской вакциной людях.
Пресс-секретарь назвал вышеуказанное заявление досадным и "как минимум некорректным". Дмитрий Песков обратил внимание на то, что спрос на вакцину "Спутник V" и процесс вакцинации во многих странах мира данным препаратом демонстрирует его востребованность и популярность.
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