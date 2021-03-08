Министр обороны Латвии не возражает против российской вакцины

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не возражает против российской вакцины «Спутник», но, если она будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств.
Г-н Пабрикс заявил, что Латвия не должна никого дискриминировать в отношении покупки средств, необходимых для борьбы с пандемией.
«Если Европейское агентство лекарственных средств зарегистрирует российскую вакцину и нам потребуются дополнительные поставки, мы рассмотрим этот вопрос в правительстве. Как и с любыми вакцинами других производителей», - заявил министр обороны.
На сегодняшний день Латвия заказала вакцины у семи иностранных производителей.
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