Маск объяснил взрыв прототипа космического корабля Starship 3 марта
10 марта 2021, 07:58
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о причине взрыва предназначенного для миссий на Марс прототипа космического корабля Starship SN10 после успешной посадки. Инцидент произошел в среду, 3 марта, в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18.15 (02.15 мск).
«Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на (скорости) 10 метров в секунду сломал опоры и часть "юбки"», - пояснил он.
Маск добавил, что испытания космического корабля будут несколько откорректированы.
Это уже третий запуск Starship на высоту свыше 10 километров. Ранее испытания прошли 10 декабря и 3 февраля, оба раза корабль взорвался.
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