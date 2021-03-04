Прототип корабля Илона Маска Starship взорвался после успешной посадки

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4 марта 2021, 07:46

Starship, фото: SpaceX/ globallookpress.com

Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, смогла успешно посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship SN10, но через несколько минут он взорвался. Трансляция велась на YouTube.

Запуск корабля состоялся в среду в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18.15 по времени восточного побережья США (02.15 мск). Прототип космического корабля Starship SN10 за четыре минуты поднялся на высоту 10 км, а потом успешно приземлился. Однако часть корпуса во время посадки была охвачена пламенем, его пытались потушить. Примерно через восемь минут корабль взорвался. Причиной инцидента назвали «избыток ракетного топлива».

Ведущий трансляции Джон Инспракер заявил, что прототип Starship SN10 «удалось плавно посадить на площадку». По его словам, главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблем» во время его снижения.

Илон Маск сообщил, что «Starship SN10 приземлился целым и невредимым».