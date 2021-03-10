Все ли дети получат 500 евро от правительства Латвии

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10 марта 2021, 00:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Балтийское бюро уже неоднократно писало о том, что правительство Латвии решило выплатить каждой латвийской семье с детьми кризисное пособие в размере 500 евро. Писали много, но вопросы еще остаются: например, какая возрастная группа имеет право получить эту финансовую помощь? Специально для балтийского бюро «АН» комментарии представителя по связям с общественностью Государственного агентства социального страхования Агиты Пудуле. Балтийское бюро «АН» лично благодарит г-жу Пудуле за сотрудничество и исчерпывающие ответы.

Итак, какая возрастная группа имеет право получать пособия в 500 евро?

Прежде всего следует помнить, что финансовая помощь «попадет» не в руки ребенку, а его родителям, опекунам, приемным родителям!

«Родитель, опекун, приемный родитель, который получает одно из следующих пособий, предоставляемых SSIA в период с 1 марта по 6 апреля 2021 года, будет получать пособие в размере 500 евро на каждого ребенка: пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, Государственное семейное пособие, доплата к государственному семейному пособию на ребенка-инвалида.

Государственное семейное пособие назначается и выплачивается по достижении ребенком 15-летнего возраста, если ребенок продолжает обучение в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении после достижения 15-летнего возраста. В этих условиях пособие продолжает выплачиваться до достижения ребенком 20-летнего возраста, если молодой человек не состоит в браке.

Таким образом, для ребенка, который учится (учится в вузе) семейное государственное пособие не было предоставлено родителю (не получает пособие), следовательно, единовременное пособие на этого ребенка не предоставляется.

С другой стороны, если родитель воспитывает ребенка-инвалида, государственное семейное пособие на этого ребенка продолжает выплачиваться после достижения 15-летнего возраста, независимо от того, учится ребенок или нет. Пособие выплачивается не позднее дня достижения ребенком-инвалидом 20-летнего возраста или вступления в брак. Указанные условия об условиях предоставлении семейного государственного пособия ребенку-инвалиду действует с этого года 1 января.

В том случае, если родитель ребенка-инвалида в период с 1 марта по 6 апреля имеет право на получение государственного семейного пособия (независимо от факта обучения, т.е не зависимо от того, учится или нет, на этого ребенка будет выплачиваться единовременное пособие в размере 500 евро.

В чем суть? Нет фиксированного возраста для получения ребенком единовременной поддержки в размере 500 евро.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: если в период с 1 марта по 6 апреля 2021 года родитель уже получает (или будет назначено позже) одно из следующих трех регулярно выплачиваемых пособий: пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие, доплата к государственному семейному пособию на ребенка-инвалида».