Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным: «Если гора не идёт к Магомеду, я встречусь»

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9 марта 2021, 15:36 Источник: Говорит Москва

Владимир Зеленский, фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 марта, заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Украинский президент в Киеве на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм» сказал, что если не состоится заседание в «нормандском формате», то он найдёт возможность для переговоров с каждым лидером ФРГ, Франции и РФ отдельно.

Зеленский сказал: «Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного, значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет». По его словам, «нормандская» встреча готовится, «она должна быть».

В последний раз лидеры стран «нормандского формата» президента РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель Германии, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали ситуацию в Донбассе 9 декабря 2019 года. Следующая их встреча ожидалась через четыре месяца, но планы нарушила пандемия коронавирусной инфекции.

СМИ пишут со ссылкой на Игоря Стрелкова и других политиков о подготовке Украиной нападения на Донбасс.