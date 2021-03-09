Песков заявил, что в Кремле скептически подходят к идее введения COVID-сертификатов для путешественников

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник заявил, что в стране пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по COVID-19 для путешественников.
Дмитрий Песков напомнил в рамках беседы с журналистами 9 марта, что правительственный штаб вышеуказанную идею не поддержал.
Напомним, Европейская комиссия планирует уже 17 марта представить проект закона об электронном сертификате по коронавирусу нового типа, в котором будет содержаться информация о том, что человек переболел COVID-19, сделал прививку или получил отрицательный результат теста. Целью данного нововведения обозначено предоставление жителям ЕС возможности свободно перемещаться между странами внутри союза без риска для своего здоровья.
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