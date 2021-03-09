Песков заявил, что в Кремле скептически подходят к идее введения COVID-сертификатов для путешественников

Аргументы Недели → В мире 13+

9 марта 2021, 14:10 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник заявил, что в стране пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по COVID-19 для путешественников.

Дмитрий Песков напомнил в рамках беседы с журналистами 9 марта, что правительственный штаб вышеуказанную идею не поддержал.

Напомним, Европейская комиссия планирует уже 17 марта представить проект закона об электронном сертификате по коронавирусу нового типа, в котором будет содержаться информация о том, что человек переболел COVID-19, сделал прививку или получил отрицательный результат теста. Целью данного нововведения обозначено предоставление жителям ЕС возможности свободно перемещаться между странами внутри союза без риска для своего здоровья.