ВОЗ не рекомендует странам вводить COVID-паспорта

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3 марта 2021, 18:15 Источник: Россия 24

эмблема ВОЗ, Ã. Uwe Scholz / teamwork via w

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в среду, 3 марта, заявила, что ВОЗ в настоящий момент не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса.

Мелита Вуйнович уточнила, что разные государства идут своим путем и власти стараются позволить большую мобильность населению.

Представитель организации в России также подчеркнула, что ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами мира, которые заинтересованы в введении COVID-паспортов, и в какой-то момент предоставит собственную рекомендацию о том, что должно содержаться в таком документе.