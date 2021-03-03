ВОЗ не рекомендует странам вводить COVID-паспорта

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в среду, 3 марта, заявила, что ВОЗ в настоящий момент не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса.
Мелита Вуйнович уточнила, что разные государства идут своим путем и власти стараются позволить большую мобильность населению.
Представитель организации в России также подчеркнула, что ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами мира, которые заинтересованы в введении COVID-паспортов, и в какой-то момент предоставит собственную рекомендацию о том, что должно содержаться в таком документе.
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