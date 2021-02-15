В ВОЗ не поддерживают идею о введении паспортов путешественников

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник, 15 февраля, оценил идею введения паспортов путешественников.
По словам Майкла Райана, для введения паспортов путешественников в настоящий момент не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, препараты против COVID-19 сейчас доступны не всем людям в мире.
Именно поэтому такие сертификаты пока не рекомендуются как необходимые для поездок между странами, заметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
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