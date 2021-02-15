В ВОЗ не поддерживают идею о введении паспортов путешественников

Аргументы Недели → В мире 13+

15 февраля 2021, 21:49 Источник: РИА "Новости"

багаж, pixabay.com

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник, 15 февраля, оценил идею введения паспортов путешественников.

По словам Майкла Райана, для введения паспортов путешественников в настоящий момент не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, препараты против COVID-19 сейчас доступны не всем людям в мире.

Именно поэтому такие сертификаты пока не рекомендуются как необходимые для поездок между странами, заметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.