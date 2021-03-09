Лавров: Москва приветствует решение Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку

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9 марта 2021, 13:08 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/Twitter.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 9 марта, заявил, что Москва приветствует намерение Вашингтона вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном подчеркнул, что российская сторона приветствует решение президента США о возвращении в СВПД.

Дипломат, однако, заметил, что план Вашингтона пока не реализован, поскольку власти Соединенных Штатов находятся в процессе осмысления того, каким образом можно это сделать.