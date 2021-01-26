Израиль предлагает США пересмотреть формат ядерной сделки с Ираном

После смены американского правительства Израиль намерен предложить Белому Дому перезаключить ядерное соглашение с Тегераном на новых условиях. Документ в Вашингтон отправит в ближайшее время руководитель разведки МОССАД Йоси Коэн.
Еврейское государство заинтересовано в том, чтобы Иран сократил объёмы обогащения Урана и прекратил финансирование шиитских формирований на территории Ближнего Востока. Не исключено, что Вашингтон откажется от предложений Израиля.
Согласно сообщениям израильских журналистов, ядерная программа Ирана имеет серьёзные успехи. Инженеры могут создать оружие массового уничтожения, поэтому развитие атомной энергетики в Исламской Республике нужно прекратить. Израиль также опасается за своих туристов, находящихся на территориях соседних стран.
В администрации Байдена уже говорили, что Вашингтон планирует добиться заключения новой сделки с Ираном по ядерной программе. Причём к переговорам будет подключена не только израильская сторона, но и аравийские монархии.
В МИД Ирана заявили, что диалог по ядерной программе возможен только после снятия санкций. Исламская Республика не теряет оптимизма относительно улучшения отношений с США, которые были практически полностью остановлены при президентстве Трампа.
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