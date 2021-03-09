Times: Елизавета II не подписала заранее подготовленное заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл

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9 марта 2021, 12:49 Источник: The Times

королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Британская королева Елизавета II отказалась подписать "заранее подготовленное заявление", которое, как надеялись официальные лица в стране, снизит напряженность после интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Согласно последней информации, Букингемский дворец оказался в замешательстве после критических заявлений герцога и герцогини Сассекских в адрес членов британской королевской семьи, сделанных в рамках интервью американской журналистке Опре Уинфри.

Уточняется, что в заранее подготовленном тексте, который планировала подписать королева, подчеркивалась любовь семьи и забота о принце Гарри и его жене. Предполагается, что Елизавете II требуется время, чтобы "обдумать свой ответ".

Напомним, накануне бывшая американская актриса Меган Маркл в рамках разговора с журналисткой Опрой Уинфри заявила, что перед рождением ее сына Арчи в Букингемском дворце велись обсуждения его возможного цвета кожи.