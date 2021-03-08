Меган Маркл заявила, что перед рождением ее сына во дворце велись обсуждения его возможного цвета кожи

Аргументы Недели → В мире 13+

8 марта 2021, 13:57 Источник: CBS

Меган Маркл, Cbs/Keystone Press Agency

Бывшая американская актриса Меган Маркл в рамках разговора с журналисткой Опрой Уинфри заявила, что перед рождением ее сына Арчи в Букингемском дворце велись обсуждения его возможного цвета кожи.

Согласно последней информации, во время беременности Меган сообщили, что ее ребенку не будет положен титул, поэтому ему не предоставят охрану, как другим членам королевской семьи. Экс-актриса подчеркнула, что это стало грубым нарушением традиций.

Маркл также отметила, что родственники ее мужа якобы обсуждали, с каким цветом кожи может родиться ее ребенок, на что Уинфри отреагировала весьма резко – она изменилась в лице, некоторое время молчала, а затем возмущенно воскликнула: "Что?!".

Ранее стало известно, что до того, как герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, Меган Маркл посещали мысли о добровольном уходе из жизни.