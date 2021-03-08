Меган Маркл заявила, что перед рождением ее сына во дворце велись обсуждения его возможного цвета кожи

Бывшая американская актриса Меган Маркл в рамках разговора с журналисткой Опрой Уинфри заявила, что перед рождением ее сына Арчи в Букингемском дворце велись обсуждения его возможного цвета кожи.
Согласно последней информации, во время беременности Меган сообщили, что ее ребенку не будет положен титул, поэтому ему не предоставят охрану, как другим членам королевской семьи. Экс-актриса подчеркнула, что это стало грубым нарушением традиций.
Маркл также отметила, что родственники ее мужа якобы обсуждали, с каким цветом кожи может родиться ее ребенок, на что Уинфри отреагировала весьма резко – она изменилась в лице, некоторое время молчала, а затем возмущенно воскликнула: "Что?!".
Ранее стало известно, что до того, как герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, Меган Маркл посещали мысли о добровольном уходе из жизни.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.