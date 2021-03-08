Меган Маркл призналась, что в период исполнения королевских обязанностей «не хотела жить»

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8 марта 2021, 08:51 Источник: CBS

Меган Маркл, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о добровольном уходе из жизни.

В рамках интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что не хотела больше жить, а также добавила, что эта мысль была очень реальной, яркой и "пугающе постоянной".

Экс-актриса отметила, что "ей стыдно было признаться в этом" мужу, но она понимала, что если не сообщит принцу, "то сделает это". Меган также добавила, что когда она рассказала членам британской королевской семьи, что ей необходимо обратиться за помощью", ей не позволили этого сделать, поскольку якобы подобные действия "не пошли бы на пользу" королеве, принцам и герцогиням.