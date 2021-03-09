Ресурс Avia.pro: российские системы РЭБ могут атаковать британский авианосец Queen Elizabeth в случае его провокации

Системы РЭБ, имеющиеся в распоряжении Российской Федерации, смогут вывести из строя британский авианосец Queen Elizabeth в случае провокации с его стороны. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Как пишет сайт Avia.pro, выяснилось, что Queen Elizabeth уязвим для воздействия средств радиоэлектронной борьбы. В процитированной публикации констатируется, что Москва в настоящий момент обладает наиболее передовыми комплексами РЭБ. Предсказывается, что российская сторона может атаковать с помощью них британский корабль, если он пойдет на провокационные действия в отношении РФ. В результате данной атаки авианосец будет выведен из строя.
Ранее сегодня тот же самый портал проинформировал, что НАТО начало развертывать 54 тактические ракеты в 230 километрах от Крымского полуострова.
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