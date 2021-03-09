Грета Тунберг подвергла критике политику Байдена по климату

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9 марта 2021, 12:07 Источник: MSNBC

Грета Тунберг, Maxim Thor/Keystone Press Agency

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во вторник, 9 марта, в рамках разговора с журналистами подвергла критике политику администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по климату.

Журналисты попросили Тунберг оценить предпринятые администрацией нового президента США шаги в отношении экологических проблем. Экоактивистка в ответ призвала журналистов обратиться к науке, а также к тому, соответствует ли политика Байдена Парижскому соглашению. "И тогда вы можете ясно видеть, что нет – этого недостаточно в соответствии с наукой", – подчеркнула Грета Тунберг.

Кроме того, экоактивистка призвала американского президента относиться к проблеме климата как к кризису.