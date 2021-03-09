Грета Тунберг подвергла критике политику Байдена по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во вторник, 9 марта, в рамках разговора с журналистами подвергла критике политику администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по климату.
Журналисты попросили Тунберг оценить предпринятые администрацией нового президента США шаги в отношении экологических проблем. Экоактивистка в ответ призвала журналистов обратиться к науке, а также к тому, соответствует ли политика Байдена Парижскому соглашению. "И тогда вы можете ясно видеть, что нет – этого недостаточно в соответствии с наукой", – подчеркнула Грета Тунберг.
Кроме того, экоактивистка призвала американского президента относиться к проблеме климата как к кризису.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.