Что угрожает Байкалу

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 12:07

Фото: соцсети

В последнее время в интернете и СМИ появляется множество информации об угрозах нашему уникальному достоянию – озеру Байкал. Так, недавно в соцсетях растиражировали слух, что под Байкалом китайцы строят тоннель: зачем это делается – не ясно, но якобы это точно приведет к катастрофе. Такие вбросы очень похожи на конспирологический бред, но, с другой стороны, дыма без огня не бывает.

«Аргументы недели» обратились к ученым и попросили рассказать о наиболее очевидных угрозах.

Среди главных источников опасности – деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, загрязнявшего озеро более 50 лет, отсутствие единой программы ликвидации нанесенного ущерба и природоохранных мероприятий. Под угрозой экосистема Байкала.

Эксперты отмечают, что необходимо уменьшить поступления в озеро хозяйственно-бытовых стоков. Особое значение имеет и создание туристско-рекреационной инфраструктуры с учетом экологических норм и нагрузок.

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