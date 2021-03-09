В школе в США шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы

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9 марта 2021, 08:01 Источник: Twitter

машина полиции, pixabay.com

В городе Ньюэйго, расположенном в американском штате Мичиган, ученик принес самодельное взрывное устройство в школу и случайно привел его в действие в классе, вследствие чего пострадали шесть человек.

В полиции уточнили, что происшествие случилось накануне утром. Установлено, что 16-летний школьник случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой в учебное заведение.

Ранения средней степени тяжести в результате взрыва получил хозяин бомбы, у четырех его одноклассников были выявлены легкие травмы. Кроме того, к врачам за помощью обратился классный руководитель. Полиция и ФБР в настоящий момент устанавливают точные обстоятельства случившегося, а также тип взрывчатого вещества.