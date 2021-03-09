В школе в США шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы

В городе Ньюэйго, расположенном в американском штате Мичиган, ученик принес самодельное взрывное устройство в школу и случайно привел его в действие в классе, вследствие чего пострадали шесть человек.
В полиции уточнили, что происшествие случилось накануне утром. Установлено, что 16-летний школьник случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой в учебное заведение.
Ранения средней степени тяжести в результате взрыва получил хозяин бомбы, у четырех его одноклассников были выявлены легкие травмы. Кроме того, к врачам за помощью обратился классный руководитель. Полиция и ФБР в настоящий момент устанавливают точные обстоятельства случившегося, а также тип взрывчатого вещества.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.