ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В школе в США шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы

, 08:01 Источник: Twitter

В школе в США шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы
машина полиции, pixabay.com

В городе Ньюэйго, расположенном в американском штате Мичиган, ученик принес самодельное взрывное устройство в школу и случайно привел его в действие в классе, вследствие чего пострадали шесть человек.

В полиции уточнили, что происшествие случилось накануне утром. Установлено, что 16-летний школьник случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой в учебное заведение.

Ранения средней степени тяжести в результате взрыва получил хозяин бомбы, у четырех его одноклассников были выявлены легкие травмы. Кроме того, к врачам за помощью обратился классный руководитель. Полиция и ФБР в настоящий момент устанавливают точные обстоятельства случившегося, а также тип взрывчатого вещества.

ЕТ

Общество

Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в рамках разговора с журналистами выразил мнение о том, когда на территории Российской Федерации начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью