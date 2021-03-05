На предприятии в Златоусте прогремел взрыв

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5 марта 2021, 09:43 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Златоусте в Челябинской области в пятницу, 5 марта, произошел взрыв газового оборудования на небольшом литейном производстве. Советник главы города Алексей Коновалов сообщил, что один человек погиб.

Происшествие случилось ранее сегодня в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания". Жертвой взрыва стал мужчина, который, согласно некоторой информации, являлся отцом-одиночкой и воспитывал шестерых детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский дал распоряжение оказать помощь семье погибшего.

На месте случившегося в настоящий момент работают экстренные службы.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил журналистам, что взрыв газового баллона произошел при его выгрузке из автомобиля на территории предприятия.