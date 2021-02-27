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Появилась информации о состоянии спасенной из-под завалов дома в Нижнем Новгороде женщины

, 13:29 Источник: РИА "Новости"

Появилась информации о состоянии спасенной из-под завалов дома в Нижнем Новгороде женщины
больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В субботу, 27 февраля, стало известно, в каком состоянии находится молодая женщина, которую извлекли из-под завалов дома в Нижнем Новгороде, где накануне произошел хлопок газовоздушной смеси.

Согласно последней информации областного минздрава, пациентка в настоящий момент находится в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета. Подчеркивается, что ее травмы не представляют угрозы для жизни.

Напомним, утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ, вследствие чего пострадали пять человек. Из-под завалов спасли молодую женщину.

ЕТ

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