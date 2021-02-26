Из-под завалов дома в Нижнем Новгороде спасли женщину

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26 февраля 2021, 13:21 Источник: Правительство Нижегородской области

скорая помощь, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Днем в пятницу, 26 февраля, стало известно, что из-под завалов пристройки к жилому дому, пострадавшей в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде, извлекли женщину. Она была передана врачам.

Согласно последней информации, к настоящему моменту три человека госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Два человека не получили серьезных травм. Молодая женщина, извлеченная из-под завалов, была направлена в Приволжский исследовательский медицинский университет с термическими ожогами руки.

Сейчас спасатели продолжают поиски еще одного человека, который находится под обломками.