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Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому прогремел взрыв, не газифицирован

, 11:58 Источник: ТАСС

Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому прогремел взрыв, не газифицирован
сотрудники МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому ранее в пятницу прогремел взрыв, не был газифицирован. Об этом заявил в беседе с журналистами начальник ГУ МЧС России по области Валерий Синьков.

В настоящий момент на месте происшествия работают газовые службы, Росгвардия и прочие специалисты, которые пытаются выяснить, что именно стало причиной взрыва. "Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований", – отметил Валерий Синьков.

Уточняется, что общая площадь обрушения пристройки составила 50 кв. м. К настоящему моменту все системы жизнеобеспечения дома отключены в целях безопасности. Ведутся поисково-спасательные работы. В ликвидации последствий принимают участие около 130 человек и 40 единиц техники.

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