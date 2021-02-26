Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому прогремел взрыв, не газифицирован

Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому ранее в пятницу прогремел взрыв, не был газифицирован. Об этом заявил в беседе с журналистами начальник ГУ МЧС России по области Валерий Синьков.
В настоящий момент на месте происшествия работают газовые службы, Росгвардия и прочие специалисты, которые пытаются выяснить, что именно стало причиной взрыва. "Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований", – отметил Валерий Синьков.
Уточняется, что общая площадь обрушения пристройки составила 50 кв. м. К настоящему моменту все системы жизнеобеспечения дома отключены в целях безопасности. Ведутся поисково-спасательные работы. В ликвидации последствий принимают участие около 130 человек и 40 единиц техники.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.