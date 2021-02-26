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Под завалами разрушенного взрывом и пожаром кафе в Нижнем Новгороде могут находиться два человека

, 10:54 Источник: ТАСС

Под завалами разрушенного взрывом и пожаром кафе в Нижнем Новгороде могут находиться два человека
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате взрыва газа в кафе, которое находится в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, пострадал один человек. Согласно последним данным, еще двое могут находиться под завалами.

Уточняется, что под обломками могут находиться двое работников кафе. В настоящий момент спасатели ищут людей.

По факту взрыва газа организована проверка.

Ранее стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошел в пристройке к многоэтажному жилому дому, в которой располагался суши-бар. После случившегося вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров, вследствие чего пристройка обрушилась. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома.

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