Под завалами разрушенного взрывом и пожаром кафе в Нижнем Новгороде могут находиться два человека

В результате взрыва газа в кафе, которое находится в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, пострадал один человек. Согласно последним данным, еще двое могут находиться под завалами.
Уточняется, что под обломками могут находиться двое работников кафе. В настоящий момент спасатели ищут людей.
По факту взрыва газа организована проверка.
Ранее стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошел в пристройке к многоэтажному жилому дому, в которой располагался суши-бар. После случившегося вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров, вследствие чего пристройка обрушилась. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома.
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